Snookerin tuore maailmanmestari Wu Yize on paljastanut saaneensa rohkaisevan viestin Ronnie O'Sullivanilta kesken MM-finaalin.

Wu, 22, nousi maanantaina snookerin valtiaaksi voittamalla maailmanmestaruuden toisena kiinalaispelaajana heti Zhao Xintongin perään. Wu löi trillerifinaalissa Shaun Murphyn erin 18–17.

Neljässä jaksossa pelatun finaalin kolmas sessio käynnistyi kuitenkin Wun osalta heikosti, kun Murphy voitti viisi erää putkeen ja käänsi 7–10-tilanteen 12–10-johdoksi. Kiinalainen onnistui kuitenkin voittamaan session kolme viimeistä erää, joten hän pääsi maanantai-iltaan 13–12-johdossa.

– Yritin kasvattaa johtoani (kolmannen session alussa), enkä pelannut mitenkään huonosti, mutta en keskittynyt siihen, missä olen parhaimmillani, Wu toteaa Snooker Club -podcastissa TNT Sportsin mukaan.

Tämän jälkeen kuvaan astui myös seitsenkertainen maailmanmestari Ronnie O'Sullivan.

– Menin tauolle, ja yritin rauhoitella itseäni. Ronnie lähetti minulle viestin, jossa hän kehotti minua keskittymään, olemaan rauhallinen ja pelaamaan vahvuuksillani. Olen todella iloinen, että pystyin tähän.