Kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä laski maaliskuussa alle viiden miljoonan, kertoo Tilastokeskus.
Väestön ennakkotilaston mukaan Suomen väkiluku oli maaliskuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Kotimaisia kieliä puhuvia ihmisiä oli 88 prosenttia koko väestöstä.
Kotimaisia kieliä puhuvien määrä ylitti viisi miljoonaa vuonna 1992 ja oli korkeimmillaan vuonna 2013, jolloin heitä oli lähes 5,2 miljoonaa.
Kotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014. Tilastokeskuksen mukaan syynä on kotimaisia kieliä puhuvien ikärakenne ja syntyvyyden lasku.