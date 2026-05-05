Yhdysvaltain terveysministeri haluaa vähentää masennuslääkkeiden käyttöä maassa. Ministerillä itsellään on heroiinimenneisyys.

Yhdysvalloissa maan terveysministeri Robert F. Kennedy nuorempi on ottanut tähtäimeensä masennuslääkkeet. New York Timesin mukaan ministeri suunnittelee useita toimenpiteitä ja ohjeiden laatimista terveydenhuollon ammattilaisille hillitäkseen masennuslääkkeiden käyttöä maassa.

New York Timesin mukaan 16,6 prosenttia amerikkalaisista aikuisista käyttää SSRI-lääkkeitä. Lyhenteellä tarkoitetaan selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä. Näitä lääkkeitä käytetään niin kutsuttuina ensilinjan lääkkeinä masennusoireisiin.

Terveysministeri Kennedyn tavoitteena on vähentää yllä mainittujen lääkkeiden käyttöä, ja tehdä nykyistä helpommaksi lääkkeiden käytön lopettamisen silloin, kun lääkehoidon tarvetta ei enää ole.

Terveysministeriön tavoitteena on myös saada lääkärit kasvattamaan muiden masennuksenhoitomuotojen, kuten terapian, ravinnon ja liikunnan käyttöä.

– Psyykenlääkkeillä on roolinsa hoidossa, mutta emme jatkossa pidä niitä enää oletushoitona vaan yhtenä vaihtoehtona, kun niiden käyttö on soveltuvaa ja niin, että hoito voidaan myös päättää, kun näitä lääkkeitä ei enää tarvita, Kennedy sanoi MAHA-instituutin (Make America Healthy Again) järjestämässä tilaisuudessa, jossa käsiteltiin mielenterveyttä ja lääkkeiden ylikäyttöä.

MAHA:aa voi luonnehtia presidentti Donald Trumpin MAGA-liikkeen (Make America Great Again) terveyssiiveksi, jonka johtohahmo Kennedy on.

Sivuvaikutukset huolena

Vaikka monet potilaat hyötyvät SSRI-lääkkeistä, niillä on myös sivuvaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa muun muassa turtaa oloa, univaikeuksia, levottomuutta, tunteiden latistumista, motivaation laskua, itsetuhoisia ajatuksia.