Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ilmoittama tulitauko astuu voimaan nyt keskiviikon vastaisena yönä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehti tätä ennen julistaa omaa tulitaukoaan perjantaille ja lauantaille. Jälkimmäinen päivä kun on toisen maailmansodan lopputulosta juhliva Voitonpäivä, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.

Olisi hyvä, jos tulitauoista sovittaisiin molemminpuolisesti. Olisi edes hieman enemmän, mihin ulkopuolisten tarttua ja moittia, jos sovittua rikotaan. Joskus ammoin YK:llakin oli niissä roolinsa.

Tulitauoista on tullut yksipuolisten tulitaukojen propagandasotaa. Putin on julistanut sellaisia aiemminkin. Ukrainassa niitä ei ole otettu tosissaan, syystä.

Nyt Zelenskyin tulitauolla ei ole takarajaa. Se on taktiikkaa, sillä Ukraina odottaa, että Venäjä kuitenkin ampuu ohjuksiaan ja droonejaan, kun Punaisen torin voitonparaati on marssittu.

Jos tai kun näin käy, se on moraalinen voitto Kiovalle. Joskaan ei kovin suuri sellainen, koska Kremlin yksipuolisen tulitauon kummallisuudet on koettu aiemminkin.

Ukrainan drooniuhka tulitaukoa merkityksellisempi

Suurempi merkitys lienee sillä, että toisin kuin viime vuonna, nyt pääkaupungin sydämessä sotilasparaati esittäytyy riisuttuna versiona, Ukrainan voimistuneen drooniuhan takia.

Ukrainan pitkän matkan miehittämättömät lentolaitteet ovat onnistuneet läpäisemään Moskovan ilmapuolustusta riittävän usein ja näkyvästi.

Muutenkin Moskova valmistautuu voitonpäivään, eikä vain lipuin ja Suuresta isänmaallisesta sodasta muistuttavin katujulistein.

Jos lähipäivinä haluaa vaikkapa hoitaa pankkiasioitaan kännykällä, se ei onnistune ilman vpn:n avustusta. Viranomaiset ovat nimittäin katkaisseet mobiiliverkon, Kremlin mukaan turvallisuussyistä. Taksin halutessaan on käveltävä paikalliselle tolpalle, ja ruoan saattaa saada nopeammin menemällä omin jaloin kauppaan kuin tilaamalla sovelluksella.