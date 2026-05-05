Huippupuolustaja Olli Määttä tulee MM-Leijoniin hyvin kaksijakoisen NHL-kauden jälkeen.

Kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Määttä, 31, tuskaili alkukauden pienellä vastuulla Utah Mammothin riveissä. Onnistuneet olympialaiset käänsivät kuitenkin kelkan: Calgary Flames nappasi suomalaisen isoon rooliin liekkipaitoihin.

Määttä iski tehot 2+12=14 loppukauden 21 ottelussa.

– Tuntui, että vähän kuin kaksi kautta oli yhdessä. Alkukausi ei mennyt mitenkään omien standardien ja tavoitteiden mukaan, Määttä kertaa MTV Urheilulle.

– Ehkä se oli aikamoinen onni, että olympialaiset olivat tänä vuonna. Se oli näytönpaikka taas uudestaan, ja sitä kautta siirto Calgaryyn. Sain (siellä) tosi paljon luottamusta ja ison roolin. Ja uuden haasteen taas.

– Sitähän jääkiekkoilijana haluaa, että pääset haastamaan itseäsi. Pääset katsomaan, mihin riittää, ja pääset yrittämään ylittämään itseäsi. Se on oikeastaan tämän homman suola. Mitä muuta sinä oikeastaan haluat? Määttä linjaa.

Määttä kertoo yllä olevalla videolla myös NHL:n kolmos- ja nelosketjujen roolien raadollisuudesta sekä MM-odotuksistaan Leijonissa.