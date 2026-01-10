MTV Uutiset kysyi kansalaisilta näkemyksiä synkkiin työttömyyslukuihin. Työttömyyden itse kokenut Kimmo Uronen sanoo työttömyyden olevan ihmiselle kova paikka.

EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkaisi torstaina karut luvut. Suomi valahti vihoviimeiseksi EU:n työllisyystilastoissa.

Eurostatin julkaiseman tilaston mukaan Suomen työttömyysaste oli marraskuussa noussut jo 10,6 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuussa 276 000 työtöntä, eli 50 000 enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.

Jokaisen luvun takana on ihminen. Työttömäksi joutunut on uuden tilanteen ja monen vaikeuden edessä. MTV:n haastattelemat kansalaiset kertovat, että tilanne surettaa ja ahdistaa, vaikka se ei koskettaisi itseä henkilökohtaisesti.

Tuomo Wuori arvostelee sitä, että työttömiä patistetaan hakemaan kovin keinoin töitä - joita ei ole. Kimmo Uronen kertoo olleensa itsekin työttömänä, mutta kouluttautui uuteen ammattiin, josta töitä löytyi.

– Olen kokenut työttömän surkean elämän, ja se oli kova pala, Uronen sanoo.

Kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia työttömyydestä löydät lisää jutun alussa olevalta videolta.

Suomen heikkoon työllisyystilanteeseen etsittiin vastauksia torstain Asian ytimessä -ohjelmassa. Studioon astelivat kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

2:03 Miksi hallituksen toimet eivät näy työllisyysluvuissa? Katso ote Asian ytimessä -keskustelusta.

Vuornoksen mukaan työttömyystilanne on vakava, mutta ei toivoton.

– Me ollaan useampi vuosi kynnetty heikon talouskasvun aikaa, mutta käytännössä kaikki ennustelaitokset ennustavat tälle ja tulevalle vuodelle talouden kääntymistä kasvuun, mikä tarkoittaa myös työttömyyden kääntymistä laskuun, hän sanoi.

Virta peräänkuulutti hallituksen vastuuta.

– Totta kai me oppositiosta peräänkuulutamme hallituksen vastuuta siitä, että ehkä viimeistään nyt olisi hetki katsoa peiliin, että ovatko kaikki päätökset olleet sellaisia, jotka on kannattanut tehdä, hän sanoi.

Millä keinoin oppositio korjaisi heikon työllisyystilanteen? Myös Ukrainan sodan on sanottu olevan osittain syynä heikkoon työllisyystilanteeseen, mutta miksi tämä ei näy esimerkiksi Puolassa? Katso koko Asian ytimessä -ohjelman 2. jakso alta.

