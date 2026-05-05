Huomenta Suomessa keskusteltiin suomen kielestä ja siitä kuinka vaikeaa se on oppia.

Millaista on opetella suomen kieltä ja millainen kieli se on ulkomaalaiselle? MTV:n Huomenta Suomessa kielestä ja sen oppimisesta olivat keskustelemassa perulainen Vanessa Cueva Pastor, Sekä Daria Galina Venäjältä. Molemmat työskentelevät Suomessa ja ovat oppineet kielen vain muutamassa vuodessa.

Cueva Pastor kertoo, että haluaa osata suomen kieltä mahdollisimman hyvin ammattinsa takia.

– Minun on pakko osata suomea, koska silloin voin hoitaa potilaitani turvallisesti. On hyvä osata suomea, koska siten voin sopeutua ja integroitua Suomeen hyvin.

Vaikka Galinan työkieli on englanti, niin hän haluaa osata suomea, jotta voi ymmärtää toisia paremmin.

– Luulen, että suomen kielen oppiminen on minun tapani osoittaa kunnioitusta ja huomiota suomenkielisiä kohtaan. Mikä olisi paras tapa ymmärtää muita kuin puhua samaa kieltä?

Äänteet, tuplavokaalit ja sanasto haastavat oppijoita

Molemmat toteavat, että kielen oppiminen on ollut hyvin haastavaa esimerkiksi äänteiden, tuplavokaalien ja tuplakonsonanttien takia.

– Monille, joilla on esimerkiksi indoeurooppalainen kieli äidinkielenä, suomi voi tuoda mukanaan tiettyjä haasteita esimerkiksi sanaston näkökulmasta, Galina pohtii.

Cueva Pastor tekee myös suosittua kielisisältöä sosiaalisessa mediassa. Hänen videonsa ovat hauskoja ja leikittelevät suomen kielen kiemuroilla. Hän kertoo saavansa ideoita videoihinsa omista kokemuksista.

– Myös katsojat kirjoittavat kommentteihin vaikeita sanontoja, vaikeita sanoja ja sanaleikkejä. Kaikki videoni tulevat niistä.