Tuore kysely piirtää karua kuvaa suomalaisten taloustilanteesta. Eniten ovat joutuneet tinkimään nuoret aikuiset.

Lähes joka toinen työikäinen kertoo kotitaloutensa taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisen vuoden aikana, kertoo YTK työttömyyskassan tuore kysely.

YTK:n Jäsenpulssi-kyselyyn vastanneista työikäisistä 48 prosenttia arvioi kotitaloutensa taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana.

Moni on siirtänyt suurempia hankintoja ja nipistänyt ruokamenojaan kohonneiden kustannusten vuoksi.

Tilanteensa koki parantuneen 16 prosenttia, ja 35 prosenttia kertoi tilanteensa pysyneen ennallaan.

"Osuvat juuri tähän ryhmään"

Kohonneiden kustannusten vuoksi 69 prosenttia vastaajista kertoi tehneensä taloudellisia sopeutuksia viimeisen vuoden aikana.

Yleisin sopeutuskeino oli suurempien hankintojen siirtäminen. Tätä keinoa kertoi käyttäneensä 46 prosenttia vastaajista.

Myös enemmän kuin joka kolmas kertoi leikanneensa ruokakuluja. Noin neljännes vastaajista kertoi käyttäneensä säästöjään arjen menoihin.

Hankinnoista ja ruokamenoista säästäminen korostui etenkin nuorilla aikuisilla. YTK:n mukaan eniten sopeutuksia olivat tehneet 25–34-vuotiaat.

– Nuorten työikäisten tilanne on nyt erityisen haastava. Epävarmuus työmarkkinoilla ja korkojen nousu osuvat juuri tähän ikäryhmään, mikä näkyy suoraan arjen kulutuspäätöksissä, sanoo tiedotteessa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Vähiten sopeutuksia YTK:n mukaan olivat tehneet 60–64-vuotiaat, ja he myös uskoivat pärjäävänsä säästöillään ikäryhmistä pisimpään.