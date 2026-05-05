Euroviisujen finaali järjestetään Wienissä 16. toukokuuta.
Viranomaiset varautuvat häirintään ja Israelin vastaisiin mielenosoituksiin Itävallan Wienissä, kun Euroviisuihin on aikaa reilu viikko. Wienin poliisi kuvailee viisuja yhdeksi suurimmaksi turvallisuustapahtumaksi, jota he ovat joutuneet hoitamaan.
Tämän vuotiset Euroviisut järjestetään poikkeuksellisen jännittyneessä tilanteessa, sillä viisi yleisradioyhtiötä boikotoi tapahtumaa Israelin osallistumisen takia. Viranomaisten mukaan myös Israelin ja Iranin jännitteet lisäävät paineita tapahtumalle.
Ensi viikolle on muun muassa ilmoitettu useita Israelin vastaisia mielenosoituksia, joihin arvioidaan osallistuvan jopa tuhansia henkilöitä. Mielenosoitukset on ilmoitettava viranomaisille 48 tuntia ennen aiottua mielenilmausta.
Viranomaiset varautuvat häiriöihin erityisesti viisujen finaalipäivänä 16. toukokuuta. Finaalin aatto osuu myös palestiinalaisten Nakba-päivään, jolla on suuri symbolinen merkitys pro-Palestiina-liikkeelle.
Mittavat turvatoimet
Wienin turvatoimet ovat kaupungille hyvin mittavat. Muun muassa Droonit kielletään 1,5 kilometrin säteellä finaalipaikasta. Lisäksi FBI perustaa ensi viikolla New Yorkiin työryhmän, johon Itävallan viranomaiset voivat olla yhteydessä ympäri vuorokauden kyberuhkien varalta.
Tapahtumaan osallistujien on varauduttava lentokenttätason turvatarkastuksiin niin areenalla kuin kaupungintalon ympäristöön sijoittuvalla fanialueella.