Verkostojen ja suorien yhteydenottojen merkitys työnhaussa on kasvanut, asiantuntijat kertovat.
Tällä hetkellä harvempi työnhakija työllistyy esimerkiksi työvoimapalveluiden tai julkisesti ilmoitettujen työpaikkojen avulla.
Teollisuusliiton jäsenkyselyssä joka kolmas oli löytänyt nykyisen työpaikkansa ottamalla itse yhteyttä työnantajaan.
Seuraavaksi yleisin väylä oli tuttujen, eli perheenjäsenten, ystävien tai muiden suhteiden avulla.
Tulokset kertovat siitä, että verkostot ovat tärkeä työllistymisen väylä myös esimerkiksi teollisuuden alalla työskenteleville ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneille, sanoo Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.
– Omatoimisuutta työmarkkinoilla odotetaan ja siihen panostetaan. Tämä näkyy siinä, että työnhakijat hyödyntävät erilaisia verkostoja, joiden kautta työpaikkoja löydetään.
Teollisuusliiton kyselyyn vastasi 4027 liiton jäsentä 22.10–26.11.2025 välisenä aikana. Vastaajista työttömänä oli 1682 ja töissä 1828 henkilöä. Loput olivat työstä vapaalla, lomautettuna tai pidemmällä sairauslomalla. Kysymykseen siitä, mitä kautta nykyinen työpaikka oli löytynyt, vastasi 1828 henkilöä.
Kysely lähetettiin noin 30 000:lle Teollisuusliiton jäsenelle, jotka olivat olleet jossain vaiheessa työttömänä 1.1.2024–30.9.2025 välisenä aikana.