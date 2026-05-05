Urheilu MM-jääkiekko Etusivu Videot Otteluohjelma Sarjataulukko Pistepörssi Leijonat-nuorukainen haluaa parantaa viime vuoden MM-fiaskosta: "Pelataan mitaleista" Lenni Hämeenaho MM-jäillä vuosi sitten. SPA | Swedish Press Agency Julkaistu 05.05.2026 21:15 JAAKKO SERVO Tulokaskautensa NHL:ssä pelannut Lenni Hämeenaho, 21, valmistautuu toisiin peräkkäisiin jääkiekon miesten MM-kisoihinsa.

Tukholman ja Herningin MM-kisoissa vuosi sitten mukana ollut Lenni Hämeenaho kertoo olevansa kokeneempi ja valmiimpi pelaaja nyt Sveitsissä käytävässä MM-turnauksessa.

– Oli siistiä kuulla, että pääsen jälleen mukaan. Vuodessa olen saanut oppia Pohjois-Amerikan pienen kaukalon pelistä ja pääsen nyt tuomaan sitä oppia nyt myös tänne isompaan kaukaloon, Hämeenaho kertoi suomalaismedialle tiistaina.

Viime keväänä Hämeenaho tehtaili kahdeksaan MM-otteluun tehot 1+3=4. Suomi oli lopulta seitsemäs, kun joukkue kärsi puolivälierätappion Yhdysvalloille.

– Haluaisin jatkaa kautta vielä positiivissa merkeissä. Koitan tuoda niitä omia vahvuuksia esiin viime kisoista, jolloin jo osoitin, että pystyn pelaamaan.

Suomella on MM-ryhmässään tällä kertaa tavallista enemmän NHL-vahvistuksia. Kirkkaimmat tähdet ovat Floridan kaksikko Aleksander Barkov ja Anton Lundell sekä kaksinkertainen Stanley Cup -mestari Olli Määttä.

– Mielestäni Suomella on hyvät mahdollisuudet. Aina kun lähdetään kisoihin, niin pelataan mitaleista. Hyvä jengi on kasassa, 21-vuotias Hämeenaho näkee.

Porin Ässissä viime kaudella pelannut laitahyökkääjä siirtyi täksi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan ja New Jersey Devilsin organisaatioon. Hämeenaho teki 33 NHL-ottelussa pisteet 2+6=8.

– Alku oli vaikeampaa ja oli paljon totuttelemista, mutta koko ajan lähti parempaan suuntaan ja sain hyvää oppia.

Kajaanista lähtöisin oleva laiatahyökkääjä sanoo etenkin yhden osa-alueen korostuneen Pohjois-Amerikan kaukalossa.

– Kyllä siellä joutuu puolustamaan. Koittanut hoitaa sen puolustusalueen ja tuoda sitten hyökkäämiseen omaa osaamista.

Tärkeitä EHT- pelejä

Devils-hyökkääjä liittyy Leijonien mukaan jo tällä viikolla alkavaan Ruotsin EHT-turnaukseen. Suomi kohtaa turnauksessa kertaalleen Ruotsin, Tshekin ja Sveitsin.

– Tottakai kaikki haluaa pelata hyvät pelit nyt EHT:lla, jotta on sitten hyvät lähtökohdat kisoihin. Tärkeitä pelejä ja halutaan varmasti saada hyvä tulos täältä irti.

Hämeenaho on jo varmistanut paikkansa Sveitsin kisakoneessa. Devils-joukkuekaveri Topias Vilen, 23, sen sijaan metsästää vielä kisapaikkaa.

– Ei olla hirveästi keretty siitä jauhamaan, kun kuulin, että hänkin on mukana.

Sveitsi saa kotikisoihinsa nimivahvan joukkueen. Hämeenaho pääsee kohtaamaan alkulohkossa sveitsiläiset Devils-seuratoverinsa Nico Hischierin ja Timo Meierin.

– Heillä on kotikisojen vuoksi varmasti pieni ekstralataus päällä.

Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa 15.–31. toukokuuta.