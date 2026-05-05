Tukholman ja Herningin MM-kisoissavuosisittenmukanaollut Lenni Hämeenahokertooolevansakokeneempi ja valmiimpipelaajanytSveitsissäkäytävässä MM-turnauksessa.
– Oli siistiäkuulla, ettäpääsenjälleenmukaan. VuodessaolensaanutoppiaPohjois-Amerikan pienenkaukalonpelistä ja pääsennyttuomaansitäoppianytmyöstänneisompaankaukaloon, Hämeenahokertoisuomalaismedialletiistaina.
ViimekeväänäHämeenahotehtailikahdeksaan MM-otteluuntehot 1+3=4. Suomi olilopultaseitsemäs, kunjoukkuekärsipuolivälierätappionYhdysvalloille.
– Haluaisinjatkaakauttavieläpositiivissamerkeissä. Koitantuodaniitäomiavahvuuksiaesiinviimekisoista, jolloin jo osoitin, ettäpystynpelaamaan.
Suomella on MM-ryhmässääntälläkertaatavallistaenemmän NHL-vahvistuksia. Kirkkaimmattähdetovat Floridan kaksikkoAleksander Barkov ja Anton Lundellsekäkaksinkertainen Stanley Cup -mestariOlli Määttä.
– MielestäniSuomella on hyvätmahdollisuudet. Aina kunlähdetäänkisoihin, niinpelataanmitaleista. Hyväjengi on kasassa, 21-vuotias Hämeenahonäkee.