Suomen työttömyys jatkoi edelleen nousuaan joulukuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamus puolestaan nakertui entisestään tammikuussa.

Työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 prosenttia, kun se marraskuussa oli 10,6. Työttömiä oli 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ilmenee työvoimatutkimuksesta.



Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 75,8 prosenttia. Työllisiä miehiä oli saman verran ja työllisiä naisia 7 000 vähemmän kuin joulukuussa 2024. Työttömiä miehiä oli 29 000 enemmän ja työttömiä naisia 22 000 enemmän.

Kuluttajien luottamus laski edelleen tammikuussa, kertoo Tilastokeskus.



Luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa –8,7, kun se oli joulukuussa –7,3.



Odotukset työttömyyskehityksestä jatkuivat Tilastokeskuksen mukaan synkähköinä. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin suurimmaksi sitten koronavuoden 2020.



Elinkeinoelämän yhteenlaskettu talousluottamus puolestaan vahvistui hieman tammikuussa, kertoo EK:n luottamusindikaattori. Teollisuuden luottamus pysyi likimain ennallaan. Muilla aloilla luottamus parani hiukan.

