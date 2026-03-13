Pirkanmaalla on havaittu palotarkastajaksi tekeytyviä henkilöitä. Havaintoja on tehty toissaviikolla Sastamalassa ja tällä viikolla Hämeenkyrössä.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa, että sen tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa palotarkastajaksi tekeytyneet henkilöt ovat pyrkineet ihmisten koteihin. Tapauksia on tullut ilmi Sastamalassa ja Hämeenkyrön alueilla. Palotarkastajaksi tekeytyneet henkilöt ovat muun muassa halunneet tulla tarkastamaan kodin palovaroittimia.

Pelastuslaitos muistuttaa, että aidon palotarkastajan tunnistaa pelastustoimen virkavaatteista sekä kuvallisesta virkakortista, joka palotarkastajan tulee myös pyydettäessä esittää. Palotarkastaja liikkuu pelastuslaitoksen punaisella ajoneuvolla, jossa on Pirkanmaan pelastuslaitoksen vaakunatunnus sekä hälytysvalot.

– Pelastuslaitos ei suorita säännöllisiä palotarkastuksia ihmisten koteihin muutoin kuin niissä tapauksissa, joissa asukas ei ole palauttanut postissa saapunutta itsearviointilomaketta. Palotarkastus kotiin voidaan tehdä myös kotihoidon käynnin yhteydessä tai saadun paloriski-ilmoituksen perusteella, jolloin palotarkastuksesta sovitaan etukäteen, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.