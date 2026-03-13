Arabiemiraateissa sijaitsevassa Dubaissa nähtiin perjantaina pelottava hetki.
Aivan kaupungin liike-elämän ytimessä, lähellä maailman korkeinta rakennusta Burj Khalifaa, kohosi mustaa savua ilmaan. Tästä todisteena lähti sosiaalisessa mediassa kiertämään video, joka on nähtävissä yläpuolelta.
Paikallistietojen mukaan alueelle olisi pudonnut droonin sirpaleita, jotka syntyivät ilmatorjunnan tuhottua lennokin. Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen tilanteessa.
Turistien suosiman lomakohteen turvallisuustilanne on muuttunut radikaalisti sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti ilmaiskut Iraniin. Iran on kostanut Yhdysvaltojen iskut iskemällä muihin lähi-idässä sijaitseviin maihin.
Useat suomalaiset ovat niin ikään kertoneet kaupungissa kuuluneista räjähdyksistä, jotka ovat saaneet pelkäämään oman turvallisuuden puolesta.
Ulkoministeriö on neuvonnut välttämään tällä hetkellä Arabiemiraatteihin tarpeetonta matkustamista.