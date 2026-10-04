Magnesiumvalmisteista on tullut uusi hyvinvointihitti. Lääkäri muistuttaa, että harvalla on niille oikeasti tarvetta.

Kauppojen ja apteekkien lisäravinnehyllyiltä poimitaan nyt yhä useammin mukaan magnesiumia. Trendin vahvistavat MTV:lle Kesko, S-ryhmä, Yliopiston apteekki ja Olo-apteekki.

– Magnesium-tuotteiden kategoria on tänä vuonna kasvussa yli sadan prosentin vauhdilla. Kategoriaan on myös tullut viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa paljon lisää valmisteita, Olo-apteekin viestinnästä kerrotaan MTV:lle sähköpostitse.

S-ryhmän marketkaupassa magnesiumvalmisteiden myynti on kasvanut vuoden aikana noin 25 prosenttia, S-ryhmän erikoiskaupassa eli Sokos-ketjussa 40 prosenttia ja Keskolla liki 30 prosenttia. Yliopiston apteekissa kasvua on ollut kuluneena vuonna "jonkin verran".

Sekä Keskolta että S-ryhmältä kerrotaan, että magnesiumvalmisteiden myynnin kasvu on jatkunut jo useamman vuoden.

– Ne ovatkin nykyään terveystuotteiden suurin alakategoria, S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Venla Kuoppamäki kertoo MTV:lle sähköpostitse.

Lääkäri: Perusterveelle riittää monipuolinen ruokavalio

Ilmiö ei kosketa vain Suomea, sillä muun muassa The Guardian uutisoi hiljattain magnesiumbuumista.

Sosiaalisen median vaikuttajat sekä julkkikset, kuten Scarlett Johansson ja Kendall Jenner, ovat hehkuttaneet magnesiumia.

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Milla Rosengård-Bärlund ei suoraan tyrmää magnesiumvalmisteiden käyttöä, mutta oikeaa tarvetta niille ei perusterveellä ihmisellä yleensä ole.

– Magnesium on elimistölle elintärkeä kivennäisaine, jota tarvitaan muun muassa lihasten, hermoston, sydämen ja luuston toimintaan. Mutta elimistö säätelee magnesiumtasapainoa itsestään hyvin tarkkaan, Rosengård-Bärlund kertoo puhelimitse.

– Jos syö monipuolisesti ravitsemussuositusten mukaan eikä ole puutoksille altistavaa sairautta, magnesiumia saa ruokavaliosta ihan tarpeeksi.

Magnesiumia on esimerkiksi kasvikunnan tuotteissa, pähkinöissä, siemenissä ja palkokasveissa.

Paljon liikkuvilla "teoriassa" suurempi tarve

Magnesiumin syöminen purkista on Rosengård-Bärlundin mukaan aiheellista ensisijaisesti silloin, jos on oikeasti todennettu magnesiumin puutos.

Puutokselle altistavat lähinnä kolme tilannetta: imeytymisongelmia aiheuttava suolistosairaus, magnesiumin eritystä lisäävä lääkitys tai todella yksipuolinen ruokavalio.

Keliakia ja diabetes mainitaan toisinaan riskisairauksina magnesiumin puutokselle, mutta Rosengård-Bärlundin tämä ei koske ihmisiä, joiden sairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Yhden erityisryhmän Rosengård-Bärlund nostaa esille: runsaasti liikkuvat ihmiset ja urheilijat.

– Jos liikkuu ja hikoilee hyvin paljon, teoriassa silloin erittää hieman enemmän magnesiumia hien ja virtsan mukana. Se voi olla tilanne, jossa kannattaa huolehtia magnesiumin riittävästä saannista, mutta ei siitäkään kovin paljon tutkimusnäyttöä ole.

Milloin verikoe?

Magnesiumin puutosoireet, kuten väsymys, lihasväsymys ja lihaskrampit, ovat hyvin epäspesifejä. Toisin sanoen niitä voi tulla myös ilman magnesiumin puutosta.

– Niistä ei voi päätellä mitään, Rosengård-Bärlund sanoo.

Esimerkiksi lihaskramppi ei itsessään tarkoita, että kärsii magnesiumin puutoksesta.

Magnesiumpitoisuus voidaan selvittää verikokeella, mutta julkisessa terveydenhuollossa tutkimuksiin ryhdytään lähinnä tilanteissa, joissa matalan pitoisuuden epäilemiseen on selvä syy.

– Toki verikoe voidaan joissakin epäselvissä tilanteissa määrätä, jos oireet haittaavat arkea paljon.

Mittaus ei ole ongelmaton, sillä suurin osa magnesiumista ei ole verenkierrossa vaan solujen sisällä.

– Jos magnesiumpitoisuus on verikokeessa matala, silloin taso kyllä yleensä oikeasti on matala, mutta toisaalta normaali pitoisuus ei täysin poissulje magnesiumin puutetta, Rosengård-Bärlund selittää.

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Liikasaanti epätodennäköistä

Turvallisen magnesiumin saannin yläraja on lisäravinteissa 250 milligrammaa vuorokaudessa.

– Raja on olemassa siitä syystä, että liialliseen magnesiumin saantiin voi liittyä muun muassa suolisto-oireita eli ripulia tai ummetusta.

Pysyvään käyttöön Rosengård-Bärlund suosittelee magnesiumia lisäravinteena vain, jos puutos on todennettu verikokeessa.

– Toki jos itse kokee, että on oireita ja magnesium auttaa niihin, niin en usko, että pitkästäkään käytöstä haittaa on. Terveellä henkilöllä normaalisti toimivat munuaiset poistavat liian magnesiumin, jolloin riski saada sitä liikaa on aika pieni.