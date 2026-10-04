Huippututkija ennustaa Euroopan hankkivan oman ydinasevarjon. Nyt hän kertoo MTV Uutisille, miten se tapahtuu.

Eurooppa todennäköisesti rakentaa itselleen omat ydinaseet, ennustaa Harvardin yliopiston Ukrainan historian professori Serhii Plokhy MTV Uutisille.

Plokhyn mukaan tälle on selvä tarve, sillä Eurooppa ei pysty uskottavasti puolustamaan elämäntapaansa, poliittista järjestelmäänsä ja vaurauttaan.

Samalla kun Yhdysvaltain ydinasevarjo on "alkanut vuotaa", on Venäjä muuttunut aggressiivisemmaksi.

– Jos diplomatian ja psykologian tasolla ei enää luoteta Yhdysvaltain tarjoamaan ydinasevarjoon, eivät ydinaseet enää käytännössä toimi. Tarvitaan siis toinen suoja, Plokhy sanoo.

Ratkaisu

Plokhyn ennusteessa Euroopassa jo olemassa olevien ydinaseiden hallintaa ei järjesteltäisi uudelleen. Sen sijaan rakennettaisiin uudet ydinaseet, joita hallitsisi useampi valtio.

– Se olisi todennäköisesti houkuttelevin vaihtoehto Euroopalle, jota kansalliset rajat jakavat niin vahvasti, hän sanoo.

Turvallisuuden vahvistaminen, muutenkin kuin ydinaseilla, helpottaisi myös kahta muuta Euroopan ongelmaa, eli hidasta talouskasvua ja teknologisessa kilpailussa Yhdysvaltain ja Kiinan jalkoihin jäämistä, Plokhy sanoo.

– Näihin asioihin voidaan siis vastata samassa paketissa, hän jatkaa.