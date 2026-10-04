Suomen tunnetuin paparazzi paljastaa uutuusdokumentissa hurjimmat kuvaustarinansa.

Paparazzi Panu Hörkkö työskenteli 20 vuotta Seiskassa ja on napannut monet tunnetuimmista julkkiskuvista Suomessa. Nykyisin toimittaja pyörittää Uuno.fi-viihdesivustoa ja toimii promoottorina. Hänellä on myös oma kirjakustantamo.

Asian ytimessä. doc: Vihatuimmat ammatit -dokumentissa Hörkkö paljastaa hurjimmat tarinansa kameran takaa.

– Kun saan pakkomielteen, niin mä olen kuin verikoira – jahtaan loppuun asti. Se on perusluonteeni, Hörkkö kuvailee.

Pisin odotus

Kerran Hörkkö kertoo päivystäneensä herkullista otosta viikon.

Silloin toimittaja oli kuullut, että naimisissa oleva Jari Sarasvuo oli iskenyt silmänsä silloiseen Virpi Kuituseen (nyk. Sarasvuo).

Hörkkö tiesi, että Sarasvuo vieraili Kuitusen luona metsän keskellä Espoossa, mutta kuvatodisteita ei vielä ollut.

– Vietin viikon siellä pöpelikössä, ja siinä lähellä oli sellainen autiotalo, missä istuskelin ja söin eväitä.

Välillä Hörkön kollegat päivystivät, kun tähtitoimittaja piti taukoa.

Lopulta kuitenkin lykästi ja kuvat olivat sen arvoisia, Hörkkö sanoo.

– Kaikkihan puhuivat siitä, Hörkkö muistelee.

Asian ytimessä. doc: Vihatuimmat ammatit Millaista on tehdä työtä, jossa voi joutua kohtaamaan haukkumista, uhkailua ja jopa väkivaltaa? Dokumentissa Suomen vähiten arvostettujen alojen ammattilaiset avaavat työnsä varjopuolia ja kamerat paljastavat myös seikkoja, joita ulkopuoliset eivät ymmärrä. Dokumentti on nyt nähtävissä MTV Katsomo+ -palvelussa ja maksuttomasti 7. lokakuuta alkaen.

Välillä myös tuuria

Hörkkö sanoo, että välillä hänellä on myös ollut tuuria matkassa.

Esimerkiksi vuonna 2016 Hörkkö oli käynyt jo nukkumaan jahdattuaan Hollywood-tähti Bam Margeraa koko päivän ympäri Helsinkiä, kun uni keskeytyi yllättävällä tavalla.

– Kuulin, kun joku huusi mun ikkunan alla saatanan kovaa englanniksi, että "mä tapan sut".

Kävi ilmi, että Jackass-tähti oli riehumassa Hörkön kotikadulla.

– Bam hakkasi kultakaupan ikkunaa ja hänen naisystävänsä itki vieressä. Ajattelin, että ei tämä ole todellista.

Hörkön työvaihde meni päälle. Ulkona poliisit raudoittivat Margeran, mutta Hörkkö halusi vielä kaikista herkullisimman otoksen kameralle, toimittaja kertoo.

– Hain auton ja ajoin perässä, ja [Töölön] kisahallin putkan ovelta nappasin kuvat, kun Hollywood-tähteä vietiin sinne. Ne kuvat levisivät ympäri maailmaa.

Hörkkö kertoo dokumentissa myös lukuisista, joskus jopa fyysisistä yhteenotoista julkisuuden henkilöiden kanssa.

– On ollut myös hyvin tunnetun autourheilutähden kanssa painitilanne, mutta asia sovittiin kulisseissa ja päätimme, että siitä ei enää puhuta, Hörkkö kertoo.