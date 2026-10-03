Florida Panthers on asettanut Aleksander Barkovin pitkäaikaisloukkaantuneiden (LTIR) listalle.
Asiasta kertoi uutistoimisto AP:n Tim Reynolds.
– He eivät ole vielä varmoja vamman vakavuudesta, Reynolds kirjoittaa X-tilillään.
LTIR-listalle laittaminen tarkoittaa Barkovin osalta sitä, että hän joutuu olemaan sivussa ainakin 24 päivää tai kymmenen ottelua.
Barkov loukkaantui kauden toisessa pelissä, kun hän kaatui epäonnisesti vasemman jalkansa päälle. Tuskainen ja turhautunut Barkov marssi omin avuin pukukoppiin paiskoen samalla hanskansa pitkin käytäviä.
Floridan päävalmentaja Paul Maurice kertoi ottelun jälkeen medialle, että kyse ei ole samasta polvesta kuin viime vuonna.
Tietojen mukaan Floridan on määrä harjoitella lauantaina Suomen aikaa kello 23, minkä jälkeen seuran odotetaan antavan lisätietoja Barkovista.