Näyttelijä kuoli viime maanantaina.
89-vuotiaana kuolleen näyttelijä Seela Sellan kuolinilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa sunnuntaina.
Näyttelijä kuoli maanantaina 28.syyskuuta ja hänet haudattiin jo seuraavana päivänä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle.
Juutalaisessa perinteessä hautajaiset järjestetään nopeasti kuoleman jälkeen.
Kuolinilmoituksessa on katkelma Eino Leinon runosta.
Näyttelijälegenda on ollut suomalaisten rakastama näyttelijä seitsemällä vuosikymmenellä. Hänen uransa jatkui aktiivisesti vielä yhdeksänkympin lähestyessä.
Urallaan Sella oli Suomen kysytyimpiä näyttelijöitä, jonka osaaminen ulottui teatterirooleista vaativiin monologiesityksiin.
Sella palkittiin työstään muun muassa Pro Finlandia -mitalilla. Hän voitti urallaan myös kaksi Jussi-palkintoa.
Sellalla diagnosoitiin keväällä 2026 alanielun syöpä.