Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaistaituri Sebastian Ahon kaksi osumaa johdattivat hallitsevan mestarin kauden avausvoittoonsa. Jatkoajalla ratkennut ottelu Philadelphia Flyersin vieraana päättyi Carolinan 3–2-voittoon.
Aho iski ottelun avausosuman vain kymmenen sekuntia pelin alkamisen jälkeen. Suomalainen laukoi 2–2-tasoituksen kolmannessa erässä ylivoimalla. Se oli hänen uransa nopein osuma ja se sivuaa Carolinan kaikkien aikojen toiseksi nopeinta maalia.
Aho oli myös syöttämässä Shayne Gostisbeheren viimeistelemää ratkaisuosumaa jatkoajalla. Hän on kerännyt kauden kolmesta ensimmäisestä ottelustaan 3+1-tehot.
Dallas Starsin Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen pääsivät kertaalleen yllättämään Nashville Predatorsin Juuse Saroksen, Rantanen tarjoili ja Heiskanen viimeisteli. Sarokselle 29 torjuntaa 2–1-voitossa.
Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen teki tehot 1+1 6–1-voitossa St. Louis Bluesista. Vancouver Canucksin Aatu Räty teki maalin 4–1-voitossa Calgary Flamesista ja Vancouverin Leevi Meriläinen torjui 23 kertaa. Los Angeles Kingsin Joel Armia onnistui maalinteossa 4–5-jatkoaikatappiossa San Jose Sharksille.
Alla Sebastian Ahon salamamaali.