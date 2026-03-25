Someproviisori Jenni Sainio muistuttaa ravintolisien ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
Moni suomalainen käyttää kalkki-, rauta- tai magnesiumlisää säännöllisesti.
Proviisori Jenni Sainio muistuttaa, että ravintolisien käyttö kannattaa ottaa apteekissa esille reseptilääkkeitä hakiessa, sillä erityisesti juuri raudalla, magnesiumilla ja kalkilla voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.
Farmaseutilta tai proviisorilta kannattaa siis kysyä, voiko säännöllisesti käytetty ravintolisä vaikuttaa lääkkeen tehoon tai aiheuttaa sen kanssa haittavaikutuksia.
– Nämä ravintolisät estävät tyypillisesti esimerkiksi joidenkin antibioottien vaikutusta, Sainio kertoo MTV Uutisille.
Katso myös: Millaisesta ruokavaliosta saa tärkeitä vitamiineja?
7:46Ravitsemusguru Reijo Laatikainen kertoo terveellisen ruokavalion vaikutuksesta hyvinvointiin.