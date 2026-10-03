Poliisilla on käynnissä viranomaisoperaatio Suomenlahdella.
Poliisi kertoo saaneensa lauantaina illalla kello 19.20 aikaan Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella.
Viranomaiset selvittävät parhaillaan, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on.
Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Poliisi on eristänyt alueen yhdessä Suomenlahden merivartioston kanssa. Helsingin poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että laivat eivät pääse kulkemaan kyseisellä alueella.
Poliisi on pyytänyt Merivoimilta virka-apua esineen tunnistamiseksi.
Poliisin mukaan paikalla on muutamia poliisin yksiköitä.
Aiemmin illalla Ilta-Sanomat uutisoi, että Viking Xprs -laiva ei ole päässyt lähtemään Helsingistä Tallinnaan viranomaisoperaation takia.