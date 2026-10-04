Entinen peitepoliisi Sami Sallinen soluttautui rikollisten joukkoon valeidentiteetillä ja joutui jatkuvasti varomaan paljastumista. Rikospaikan haastattelussa hän kertoo, kuinka rikolliset testaavat uuden ihmisen uskottavuutta.

Entinen peitepoliisi Sami Sallinen kertoo Rikospaikan haastattelussa, millaista oli elää soluttautujana rikollisten keskellä.

Sallinen oli 2000-luvun taitteessa mukana useissa kansainvälisissä peitetoimintaoperaatioissa Euroopassa. Vaarallisia tilanteita tuli vastaan useita.

Yksi niistä sattui Virossa.

– Melkein oli katuyhteenotto kolmen nahkatakkisen korston kanssa, Sallinen kertoo.

Sami Sallisesta tuli Sami Mäkinen

Peitepoliisin koulutuksessa ryhdytään Sallisen mukaan jo ensimmäisinä päivinä rakentamaan uutta henkilöhistoriaa eli legendaa.

Omaa koko nimeään peitepoliisi ei voi käyttää. Niinpä Sami Sallisesta tuli peitetoimintaa varten Sami Mäkinen.

– Sami oli hyvä vaihtoehto. Jos joku huutaa kadulla nimellä, tiedän reagoida siihen. Ja Mäkinen on nen-loppuinen sukunimi kuten Sallinen. Pystyy selittämään helposti, jos joku käyttää vahingossa Sami Sallinen -nimeä.

Sallinen kävi peitetoimintakoulutuksen Ruotsissa. Valeidentiteetti rakennettiin hänen todellisen persoonansa ja temperamenttinsa päälle.

– Hyödynnetään todellisia tapahtumia elämässä ja sieltä otetaan pois vain tietty osa eli se, että olet poliisi. Sitten legendaa täytetään erilaisilla informaatioilla. Tehdään valemuisto, jota rakennetaan itselle niin, että aidosti uskot siihen.

Tarinan täytyy olla niin vahva, ettei peitepoliisi joudu jatkuvasti miettimään, mitä hänen pitäisi sanoa.

– Tarinaa vahvistetaan, ja sen pitää olla niin tiivis ja uskottava, että elät sitä todellisuutta, Sallinen sanoo.

Rikolliset testaavat tulokasta

Peitepoliisi elää kaksoiselämää rikollisten parissa, ja yksikin väärä sana tai teko voi herättää epäilyksen.

Sallisen mukaan ammattirikollisilla on erittäin herkkä vaisto epäaitoudelle ja valheille.

– He elävät siinä todellisuudessa, että pelkäävät poliisia ja pelkäävät muita rosvoja. Koko ajan antennit ovat ylhäällä, jos toinen katsoo oudosti, käyttäytyy oudosti tai tekee jonkin oudon jutun.

Uusi ihminen herättää rikollispiireissä helposti epäilyksiä.

– Kun uusi ihminen tulee pöytään, joku aina miettii, kuka tämä on. Helposti testataan myös, miten hän reagoi. Laitetaan painetta päälle ja pelotellaan.

Testissä ratkaisevaa voi olla se, miten ihminen käyttäytyy paineen alla.

– Katsotaan, säikähtikö, reagoiko ja lähtikö pois. Jos olet ammattirikollinen, et voi luikkia tiehesi.

"Et voi käyttäytyä kuin poliisi"

Sallisen mukaan yksi peitepoliisin tärkeimmistä ominaisuuksista onkin paineensietokyky.

Samalla poliisin oma ammatti-identiteetti täytyy pystyä piilottamaan.

– Et voi käyttäytyä kuin poliisi etkä näyttää poliisilta. Sen takia useimmilla peitepoliiseilla ja peiteagenteilla on rikostutkijan tausta.

Rikostutkijan työstä on Sallisen mukaan hyötyä, koska siinä oppii ymmärtämään rikollisten toimintaa.

– Rikostutkinnassa opit, miten rikollinen käyttäytyy, ja ymmärrät lainalaisuudet ja myös bisnespuolen.

Sallinen työskenteli peitetoimintaoperaatioissa kolmen vuoden ajan. Hän on toiminut poliisissa myös väkivalta- ja huumerikostutkijana sekä virkamiehenä Suojelupoliisissa.

Katso videolta Sami Sallisen koko haastattelu Rikospaikassa!