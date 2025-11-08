Erilaisia vitamiineja saa monipuolisesta ruokavaliosta, mutta voiko homman hoitaa myös popsimalla vitamiinipillereitä?
Aivojen terveyteen pystytään tutkitusti vaikuttamaan myös ruokavaliovalinnoilla. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoi tiistaina Huomenta Suomessa, millainen ruoka ehkäisee parhaiten muistisairauksien puhkeamista.
Laatikaisen tuore teos, Parasta ruokaa aivoille – Ravinto muistisairauksien ehkäisijänä (Kirjapaja 2025), käsittelee muistisairauksien kehittymistä ja ruoka- ja ravintolisävalintojen vaikutusta aivoihin.
Ravitsemusasiantuntijalta kysytään usein myös sitä, kannattaako vitamiinit popsia purkista vai olisiko parempi saada ne ruoasta.
– Kovasti korostan kirjassani, että ruoasta ne olisi parempi saada. Silloin saa myös muita terveydelle hyväksi olevia aineita, joita ei voi saada pillereistä.
Tässä tapauksessa vitamiinit kannattaa popsia pillerinä
Laatikainen kuitenkin muistuttaa, että tietyissä tilanteissa monivitamiinipilleri on hyvä valinta: Jos omaa ruokavaliotaan ei pysty parantamaan merkittävästi, on vitamiinipilleri parempi kuin ei mitään.