Laatikainen kuitenkin muistuttaa, että tietyissä tilanteissa monivitamiinipilleri on hyvä valinta: Jos omaa ruokavaliotaan ei pysty parantamaan merkittävästi, on vitamiinipilleri parempi kuin ei mitään.

Laatikaisen tuore teos, Parasta ruokaa aivoille – Ravinto muistisairauksien ehkäisijänä (Kirjapaja 2025), käsittelee muistisairauksien kehittymistä ja ruoka- ja ravintolisävalintojen vaikutusta aivoihin.

– Ottaa edes sen pillerin sitten. Kyllä se on tehokkaampaa kuin se, että ei tekisi mitään huonon ruokavalion tilanteessa.

Jos ruokavalio on sen sijaan ravitsemussuositusten mukainen ja monipuolinen, ei välttämättä ole tarvetta kajota purkkeihin.

– Ehkä D-vitamiinia, jos sen taso on matala, ja vegaaneiden tai kasvissyöjien B12-vitamiinia.