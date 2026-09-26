Asiantuntijan mukaan moni nainen kärsii kuivista limakalvoista turhaan.

Vaihdevuodet koskettavat jollain tavalla jokaista naista, mutta siihen yhteiset tekijät loppuvatkin.

Gyne Leena -nimellä sosiaalisessa mediassa vaikuttava gynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä kertoo, että joillain naisilla vaihdevuodet alkavat jo keski-iän kynnyksellä nelikymppisenä. Toisilla ehkä vasta kymmenen vuoden päästä.

– Munasarjatoiminta loppuu sadalla prosentilla naisista, jos elää keski-ikään. Vaihdevuosioireet, jotka johtuvat estrogeenin puutteesta, alkavat usein jo muutama vuosi ennen kuin munasarjatoiminta ja estrogeenin erittäminen loppuu, Väisälä selvittää Huomenta Suomessa.

Vaihdevuosien aikatauluun ei voi Väisälän mukaan juurikaan itse vaikuttaa.

– Itse niitä ei pysty myöhäistämään kauheasti, mutta aikaistamaan pystyy. Jos tupakoi kauheasti, se aikaistaa vaihdevuosia muutamalla vuodella. Toinen on kohdunpoisto. Sekin aikaista niitä muutamalla vuodella. Muuten se on aika lailla perinnöllistä.

Estrogeenitason lasku kuivattaa alapään limakalvoja. Tämä tapahtuu jossain vaiheessa kaikille naisille.Shutterstock

Oireet ovat yksilöllisiä

Vaihdevuosista puhuttaessa huomio kiinnittyy usein kuumiin aaltoihin ja hikoiluun.

Oireet voivat olla kuitenkin paljon moninaisemmat. Joillekin tulee mielialamuutoksia, jotkut alkavat heräillä aamuyöstä. Lisäksi voi ilmaantua erilaisia kolotuksia.

Väisälän mukaan estrogeenitason lasku myös kuivattaa alapään limakalvoja. Tämä tapahtuu jossain vaiheessa kaikille naisille.

– Estrogeeni vaikuttaa erittäin voimakkaasti emättimen ja virtsaputken limakalvoihin. Eli kun estrogeenitaso menopaussissa laskee, estrogeeni ei enää paksunna limakalvoja, vaan ne ohenevat, Väisälä kertoo.

– Eikä kyse ole pelkästään kuivuudesta. Emättimen limakalvo on alun perin paksu ja poimukas. Ensin häviävät poimut eli tietty joustavuus, ja sitten limakalvo vielä ohenee. Ja sama on virtsaputkessa.

Tilanteeseen liittyy myös emättimen bakteeriflooran muuttuminen.

– Siinä voi tulla kutinaa, kirvelyä ja virtsatieoireita, että pissattaa useammin ja tulee virtsatieinfektioita. Myös virtsankarkailu voi pahentua siinä vaiheessa.

Näin jumpataan lantionpohjan lihakset kuntoon! Juttu jatkuu videon alla.

Kuivuudesta kärsitään turhaan

Väisälän mukaan limakalvojen kuivuudesta kärsitään usein turhaan.

– Siihen on kauhean yksinkertainen hoito olemassa: paikallisestrogeeni. Se on eri asia kuin koko kehon estrogeenihoito. Pieniannoksinen paikallisestrogeeni laitetaan emättimeen emätintablettina, -puikkona, -voiteena tai -renkaassa. Siinä on estrogeeniä vähän, mutta se hoitaa limakalvon ja virtsaputkenkin imeytymättä mitattavissa määrin verenkiertoon.

Paikallisestrogeenissä ei ole Väisälän mukaan samoja riskejä kuin koko kehon estrogeenihoidossa.

– Pitkässä hoidossa rintasyöpäriski ja veritulppariski voivat hieman nousta. Paikallisestrogeenissä tämmöisiä riskejä ei ole ollenkaan.

Väisälä suosittelee paikallisestrogeenituotteita kaikille kuivuutta kokeville.

– Kuten yksi kollegani sanoi, niin kauan kuin pystyy sen itse oikeaan reikään laittamaan, niin kauan suosittelen sitä käyttämään. Eli se on hyvin tärkeä etenkin vanhemmiten, koska limakalvo ohenee sitä enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. Virtsatieinfektiot voivat olla pahoja ja vaatia ihan sairaalahoitoa.

Paikallisestrogeenituotteita myydään Suomessa käsikauppalääkkeinä.

– Monissa maissa tarvitaan resepti näiden saamiseksi, mutta Suomessa se on katsottu niin turvalliseksi valmisteeksi, että niitä saa apteekista ihan ilman reseptiä.

Jos suositeltu annostus ei riitä, Väisälän mukaan kannattaa hakeutua lääkärin puheille.

– Taustalla voi olla muitakin tekijöitä, kuten jokin ihosairaus, joka vaikuttaa tilanteeseen.

Leena Väisälä suosittelee paikallisestrogeenituotteita kaikille kuivista limakalvoista kärsiville.

Muista lihaskuntojumppa!

Leena Väisälä muistuttaa vielä lihaskuntojumpan tärkeydestä. Se pitäisi ottaa ohjelmistoonsa jo hyvissä ajoin ennen keski-ikää.

– Tilastot sanovat, että lihakset alkavat hävitä kolme–neljäkymppisestä eteenpäin 3–7 prosenttia kymmenessä vuodessa, jos ei mitään tee. Mutta jos paljon tekee, ne eivät häviäkään mihinkään, Väisälä kannustaa.

Väisälä muistuttaa, että lihas ei ole pelkästään lihas.

Gynekologin mukaan lihaskunnon ylläpito voi helpottaa myös vaihdevuosioireita.Shutterstock

– Se auttaa siihen, että me pystymme toimimaan esimerkiksi kuusikymppisenä, seitsemänkymppisenä ja vielä vanhempana. Lisäksi se on aineenvaihdunnallinen elin, eli parantaa myös sokeriaineenvaihduntaamme.

– Ja kun lihasta on enemmän ja rasvaprosentit vähäiset, se estää myös sydän- ja verisuonitautien kehittymistä. Jopa semmoista dataa on, että dementiariskikin pienenee.

Kuntoilu voi auttaa myös pysymään tavoitepainossa, millä voi silläkin olla vaikutusta vaihdevuosioireisiin.

– Ylipaino yleensä lisää oireita. Ja tietenkin hyväkuntoinen kestää oireet paremmin.

– Mutta yleisesti ottaen hyväkuntoisellakin vaihdevuosioireet voivat olla infernaaliset, ja silloin kannattaa hakea apua. Hormonihoito on tehokkain ja turvallisin, jos ihminen on terve.

Voiko limakalvoja hoitaa jo ennakkoon? Täytyykö gynekologilla käydä kahden vuoden välein? Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.