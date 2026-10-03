Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan.
Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä.
G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi sata miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua.
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Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi.