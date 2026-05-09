Heikius tähdentää, että lihavuuslääkkeitä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti parantamaan ulkonäköä, vaikka se saattaa hoikistumisen myötä monen mielestä koheta.
– Tässä kannattaa pysyä tarkkana. Yhteistyössä lääkärin kanssa jokainen voi arvioida, mikä oma terveydellinen hyöty olisi lihavuuden hoidossa, Heikius toteaa.
– Rohkaisen ottamaan puheeksi ja selvittämään, mikä oma tilanne on. Mutta missään tapauksessa nämä eivät ole kosmeettiseen tai ulkonäölliseen hoitoon vaan terveyteen ja lihavuuteen, joka on krooninen sairaus.
10:24Lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen kertoi Huomenta Suomessa kesäkuussa 2025, ovatko lihavuuslääkkeet hehkutuksen arvoisia.
– Tähän pitää lisätä, että heillä pitää olla myös ylimääräistä, haitallista rasvakudosta. Pelkän painoindeksin perusteella me lääkärit emme koskaan tätä lääkitystä aloita, vaan arvioimme sen, hyötyykö potilas siitä lihavuuden hoidon osana elintapahoidon lisäksi ja varmistamme, saako hän riittävästi seurantaa.
– Jos nämä asiat toteutuvat ja potilasta informoidaan sivu- ja haittavaikutuksista, lääkitys voidaan usein nykyään aloittaa.
Haittavaikutukset tulevat Heikiuksen mukaan yleensä hoidon alussa tai annostuksia nostettaessa. Niitä voivat olla esimeriksi pahoinvointi, ummetus tai ripuli.
– Yleensä näistä päästään hyvin eroon. Ja tässä päästään taas siihen, miten tärkeitä ovat seuranta ja kontakti lääkäriin tai terveydenhuoltoon. Ettei ihminen jää yksin ja joudu itse tekemään päätöksiä tai lopettamaan lääkitystä.
Lääkettä käytetään usein vielä silloin, kun painotavoite onnistuu ja potilas saavuttaa normaalipainon.
– Lihavuuslääkkeet on tarkoitettu pitkäaikaiskäyttöön, koska lihavuus on pitkäaikaissairaus. Ja tässä täytyy erottaa se, että näitähän ei ole tarkoitettu aloitettavaksi sellaisille ihmisille, jotka ovat normaalipainoisia. Se on ihan eri tilanne, ja silloin riski- ja hyötysuhde on väärä.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.
