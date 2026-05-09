Lihavuuslääkkeillä eroon liikakiloista? Lääkäriltä tärkeä viesti 9:01 Katso myös: Lihavuuslääkkeitä terveyden vai ulkonäön vuoksi? Haastattelussa Painoklinikan ylilääkäri André Heikius. Julkaistu 42 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Lihavuuslääkkeitä ei pidä käyttää vain ulkonäkösyistä, varoittaa lääkäri. Muutama vuosi sitten markkinoille tulleet uuden sukupolven lihavuuslääkkeet ovat löytäneet käyttäjänsä. Kelan mukaan viime vuonna yli 100 000 suomalaista käytti lihavuuslääkkeitä. Kasvua edellisvuoteen oli noin 40 prosenttia. Suomessa tehokkaat lihavuuslääkkeet ovat reseptilääkkeitä, eli ne vaativat aina lääkärin määräyksen ja diagnoosin. Maailmalla tilanne on toinen. Mediat ovat kertoneet esimerkiksi Hollywood-tähdistä, jotka ovat käyttäneet lääkkeitä nopeuttaakseen painonpudotustaan, vaikka ylipaino-ongelmaa ei olisi ollut. Lihavuuslääkkeiden suosio on aiheuttanut jopa globaaleja saatavuusongelmia, kun esimerkiksi diabetesta sairastavat eivät ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Lue myös: Lihavuuslääkettä ottavien määrä 15-kertaistui 5 vuodessa – tällainen on tyypillinen suomalaiskäyttäjä Potilaat ovat aktivoituneet ennätyksellisellä tavalla Painoklinikan ylilääkäri André Heikius kertoo, että myös Suomessa potilaat ovat osanneet ryhtyä kyselemään lihavuuslääkkeistä. – Ehkä aiemmin ei ole ollut tällaista lääkeryhmää, jossa potilaat olisivat ottaneet näin aktiivisen roolin, Heikius arvioi Huomenta Suomen haastattelussa.

– Toki mekin tuomme sitä esille terveydenhuollon tapaamisissa.

Taustalla on Heikiuksen mukaan se, että lihavuus on Suomessa alihoidettu ongelma.

– On satojatuhansia suomalaisia, jotka kamppailevat ylipainon kanssa. Kun lääkkeitä määrätään vastuullisesti ja kun potilaat saavat riittävää seurantaa, niistä on heille paljon hyötyä.

Ei esteettinen lääke

Heikius tähdentää, että lihavuuslääkkeitä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti parantamaan ulkonäköä, vaikka se saattaa hoikistumisen myötä monen mielestä koheta.

– Tässä kannattaa pysyä tarkkana. Yhteistyössä lääkärin kanssa jokainen voi arvioida, mikä oma terveydellinen hyöty olisi lihavuuden hoidossa, Heikius toteaa.

– Rohkaisen ottamaan puheeksi ja selvittämään, mikä oma tilanne on. Mutta missään tapauksessa nämä eivät ole kosmeettiseen tai ulkonäölliseen hoitoon vaan terveyteen ja lihavuuteen, joka on krooninen sairaus.

Lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen kertoi Huomenta Suomessa kesäkuussa 2025, ovatko lihavuuslääkkeet hehkutuksen arvoisia.

Kuka hyötyy?

Heikiuksen mukaan lihavuuslääkkeet on tarkoitettu ihmisille, joiden painoindeksi on enemmän kuin 30. Jos laihtuminen lieventää lihavuuteen liittyvää sairautta, kuten diabetesta tai polven nivelrikkoa, lääkehoitoa voidaan käyttää painoindeksin ollessa vähintään 27–28.

– Tähän pitää lisätä, että heillä pitää olla myös ylimääräistä, haitallista rasvakudosta. Pelkän painoindeksin perusteella me lääkärit emme koskaan tätä lääkitystä aloita, vaan arvioimme sen, hyötyykö potilas siitä lihavuuden hoidon osana elintapahoidon lisäksi ja varmistamme, saako hän riittävästi seurantaa.

– Jos nämä asiat toteutuvat ja potilasta informoidaan sivu- ja haittavaikutuksista, lääkitys voidaan usein nykyään aloittaa.

Haittavaikutukset pahimmat alussa

Haittavaikutukset tulevat Heikiuksen mukaan yleensä hoidon alussa tai annostuksia nostettaessa. Niitä voivat olla esimeriksi pahoinvointi, ummetus tai ripuli.

– Yleensä näistä päästään hyvin eroon. Ja tässä päästään taas siihen, miten tärkeitä ovat seuranta ja kontakti lääkäriin tai terveydenhuoltoon. Ettei ihminen jää yksin ja joudu itse tekemään päätöksiä tai lopettamaan lääkitystä.

Lääkettä käytetään usein vielä silloin, kun painotavoite onnistuu ja potilas saavuttaa normaalipainon.

– Lihavuuslääkkeet on tarkoitettu pitkäaikaiskäyttöön, koska lihavuus on pitkäaikaissairaus. Ja tässä täytyy erottaa se, että näitähän ei ole tarkoitettu aloitettavaksi sellaisille ihmisille, jotka ovat normaalipainoisia. Se on ihan eri tilanne, ja silloin riski- ja hyötysuhde on väärä.

Nälän tunne on tärkeä

Lihavuuslääkkeet vaikuttavat kylläisyyteen, nälän säätelyyn ja mielitekoihin. Siksi moni ylipainoinen hyötyy niistä.

– Heidän on helpompi tehdä niitä hyviä elintapavalintoja, Heikius perustelee.

Normaalipainoisille lääkkeistä voi olla jopa haittaa.

– Jos puhutaan sellaisesta ihmisryhmästä, joille lihavuuslääkkeitä ei ole tarkoitettu tai riskiarvio tehdään väärin, nälän tunne voi kadota tyystin tai oma syömissuhde heikentyä.

Tällöin esimerkiksi syömishäiriöiden vaara voi nousta.

– Pätevän lääkärin lääketieteellinen arvio ja seuranta ovat tosi tärkeitä, kun näitä lääkkeitä aloitetaan, Heikius korostaa taas.

Heikius varoittaa myös tilaamasta lihavuuslääkkeitä netistä.

– En suosittele sitä, että lähdetään nettiin seikkailemaan ja löytämään mahdollisimman halvalla jotain mahdollista valmistetta.

Heikius kannustaa olemaan myös luontaistuotteiden suhteen tarkkana ja kysymään niistä esimerkiksi lääkäreiltä.

– Silloin varmistetaan, että ne ovat turvallisia.