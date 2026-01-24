Esko Eerikäisen näyttelemä Petri tekee paluun Salkkareissa.
Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.
Pressissä paljastettiin myös, että tulevissa jaksoissa Esko Eerikäisen näyttelemä Petri Simola palaa kuvioihin.
Eerikäinen nähtiin sarjassa ensimmäisen kerran keväällä 2022. Kalle Laitela tapasi Petrin ollessaan katkaisuhoidossa, ja kaksikon välille kehittyi nopeasti suhde.
Huumebisneksiin sekaantuneen Petrin Kallen tiet erkanivat dramaattisissa tunnelmissa. Nyt Petri tekee kuitenkin paluun Pihlajakadulle.
Eerikäinen julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia pressipäivän kulisseista.