Salatut elämät -sarjan pressissä tehtiin paljastuksia.
Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.
Tilaisuudessa nähtiin muun muassa Salainen salkku -live-esitys, juhlapuheita ja näyttelijöiden esittelyt. Katsojille tehtiin myös paljastuksia tulevista käänteistä ja esiteltiin näyttelijöitä.
Pressissä paljastettiin myös, että tulevissa jaksoissa nähdään vierailemassa Lola Odusoga Olli-hahmon äidin roolissa. Odusoga kertoo yllättyneensä, kun kutsu sarjaan kävi.
– Tässä on kuitenkin uraa tehty melkein yhtä kauan kuin Salkkarit on ollut, hän kuvailee.
– Näin sitä vanhoilla päivillä.
Odusogan mukaan hän ei miettinyt hetkeäkään, ennen kuin päätti lähteä mukaan.
– Etenkin rooli kuulosti enemmän kuin ihanalta, hän sanoo.