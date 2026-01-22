Salatut elämät -sarjan pressissä tehtiin paljastuksia.

Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.

Tilaisuudessa nähtiin muun muassa Salainen salkku -live-esitys, juhlapuheita ja näyttelijöiden esittelyt. Katsojille tehtiin myös paljastuksia tulevista käänteistä ja esiteltiin näyttelijöitä.

Pressissä paljastettiin myös, että tulevissa jaksoissa nähdään vierailemassa Lola Odusoga Olli-hahmon äidin roolissa. Odusoga kertoo yllättyneensä, kun kutsu sarjaan kävi.

– Tässä on kuitenkin uraa tehty melkein yhtä kauan kuin Salkkarit on ollut, hän kuvailee.

– Näin sitä vanhoilla päivillä.

Odusogan mukaan hän ei miettinyt hetkeäkään, ennen kuin päätti lähteä mukaan.

– Etenkin rooli kuulosti enemmän kuin ihanalta, hän sanoo.