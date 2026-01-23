Esko Eerikäisen näyttelemä Petri tekee paluun Salkkareissa.
Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.
Tilaisuudessa nähtiin muun muassa Salainen salkku -live-esitys, juhlapuheita ja näyttelijöiden esittelyt. Katsojille tehtiin myös paljastuksia tulevista käänteistä ja esiteltiin näyttelijöitä.
Pressissä paljastettiin myös, että tulevissa jaksoissa Esko Eerikäisen näyttelemä Petri Simola palaa kuvioihin.
Esko Eerikäinen näyttelee Petri Simolaa.
Eerikäinen nähtiin sarjassa ensimmäisen kerran keväällä 2022. Kalle Laitela tapasi Petrin ollessaan katkaisuhoidossa, ja kaksikon välille kehittyi nopeasti suhde.
Huumebisneksiin sekaantuneen Petrin Kallen tiet erkanivat dramaattisissa tunnelmissa. Nyt Petri tekee kuitenkin paluun Pihlajakadulle.
Eerikäiseltä kysyttiin pressissä onko hänen roolihahmonsa kunnostautunut.
– Niin... Ois kiva sanoa, että Petri olisi muuttunut, niinkuin jokainen aina ihmisenä pyrkii muuttumaan parempaan suuntaan. Mihin suuntaan hän on muuttunut, se sitten jää nähtäväksi, hän vastasi.
– Sanotaan näin, ettei ole kiva olla Petrin housuissa.
Katso lehdistötilaisuus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!