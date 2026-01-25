Salatut elämät -sarjaa juhlittiin lehdistötilaisuudessa.

Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistettiin synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.

Tilaisuudessa kerrattiin myös ohjelman historiaa. Seija-Liisa Eskola, sarjan vastaava tuottaja Fremantle Medialta, kertoi saavansa paljon palautetta faneilta.

– Sallasta ja Karista tulee todella paljon viestiä, että mitä heille tapahtuu. Miksi Salla ei jätä Karia? Miksi Kari ei jätä Sallaa? Miksi he ovat yhdessä? hän paljastaa.

