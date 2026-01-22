Salatut elämät -sarjaa juhlitaan lehdistötilaisuudessa.
Salatut elämät täyttää 27 vuotta sunnuntaina 25. tammikuuta. Suosikkisarjaa juhlistetaan synttärilehdistötilaisuuden merkeissä torstaina 22. tammikuuta.
Tilaisuudessa nähdään muun muassa Salainen salkku -live-esitys, juhlapuheita ja näyttelijöiden esittelyt.
Salainen salkku -esityksessä kaupalta löytyy mysteerisalkku. Ismo on täysin vakuuttunut, että kaikki oudot asiat ovat Nikkisen klaanin syytä. Kun kaupan kassastakin puuttuu rahaa, tarvitaan jo virkavalta paikalle. Mutta mitä salkussa on ja kuka on todellinen syypää – ja mihin?
Hyppää mukaan Salkkareiden synttärilehdistötilaisuuden tunnelmiin tämän artikkelin päävideolta tänään torstaina 23. tammikuuta klo 13.00 alkaen.