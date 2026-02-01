Sandy Stolpe esittää Salkkareissa sihteeri-Piiaa.

Salatut elämät -sarjassa on jo vuosien ajan piipahtanut tasaisin väliajoin tuttu kasvo, Sandy Stolpe.

Stolpe vieraili Salkkareissa ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tuolloin hän tuli avustajaksi kuvauksiin ja esitti juhlavierasta Jutan polttareissa.

Jo seuraavalla viikolla Stolpea pyydettiin Salkkareihin sihteeri Piian rooliin, ja sillä tiellä hän on pysytellyt jo seitsemisen vuotta.

Aluksi hänen roolihahmonsa Piia työskenteli Gunnarin alaisuudessa Mustavaara-yhtiössä, ja nykyisin hahmon esihenkilönä toimii Axelsson Companyn toimitusjohtaja Noel.

Salkkareissa työskentely on Stolpen mielestä mahtavaa.

– Työryhmä ja kanssanäyttelijät, kaikki ovat aivan ihania. Asiat toimivat tosi ammattimaisesti, ja ihmisten kanssa on tosi kotoisa ja hyvä olo, Stolpe kertoi MTV Uutisille Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa.

Vaikka Stolpe esiintyy Salkkareissa jo seitsemättä vuotta, eivät katsojat ole ainakaan toistaiseksi lähestyneet häntä sarjan tiimoilta. Hän on kuitenkin pistänyt merkille, että Salkkarit-rooli on kasvattanut hänen keramiikkatilinsä seuraajamäärää Instagramissa.