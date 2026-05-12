Euroviisujen ensimmäinen finaali on tänään tiistaina 12. toukokuuta Itävallan Wienissä.
Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat tänään tiistaina 12. toukokuuta paikasta Euroviisufinaaliin, joka on lauantaina. Semifinaali alkaa Suomen aikaa klo 22.00.
Ensimmäisen semifinaalin artistit harjoittelivat vielä ennen h-hetkeä yleisön edessä viisuareenalla iltapäivällä. MTV seurasi harjoituksia paikan päällä mediakeskuksessa Wienissä.
Kansainvälinen media seurasi tarkasti ennakkosuosikin harjoituksia isoilta ruuduilta. Suomen esityksen alku myöhästyi hieman harjoituksissa.
Esitys on pitkälti samankaltainen kuin Uuden Musiikin Kilpailussa, mutta kamerakulmia on hiottu viimeisen päälle Euroviisuihin. Harjoituksissa Parkkosen ääni kantoi hyvin ja esitykseen lisäarvoa tuo se, että Lampenius saa soittaa viuluaan livenä areenalla.
Erityisesti sosiaalisessa mediassa huolestuttiin eilisten harjoitusten perusteella siitä, ettei Lindan mekko hulmunnut esityksen loppupuolella.
Parkkonen kevensi tunnelmaa yllätyksellä
Kaksikko hehkutti harjoitusten jälkeen Wienissä tunnelman olevan hyvä ennen semifinaalia. Lampenius paljasti median edessä erään asian, joka tapahtui esityksen aikana.