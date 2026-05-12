Pääministeri Keir Starmer on tällä hetkellä erittäin epäsuosittu.

Syynä Britannian pääministerin Keir Starmerin epäsuosioon on työväenpuolueen surkea menestys Britannian alue- ja kuntavaaleissa. Tästä syystä on vaadittu jopa pääministerin eroa.

– Hän on tällä hetkellä erittäin epäsuosittu, lähes historiallisen epäsuosittu, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu sanoo.

Tänään Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulleh erosi. Fahnbulleh kehotti Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Starmer on kuitenkin sanonut jatkavansa pääministerinä.

Hopsun mukaan sekä työväenpuolueen että konservatiivien tappiot kertovat siitä, että Britanniassa kaksipuoluemalli on hajonnut. Britanniassa on neljäs vuoden aikana ollut neljä eri pääministeriä.

– Tuollaista maata on hirveän vaikea hallita.

Starmeria on syytetty siitä, että hän johtaa puoluettaan autoritäärisesti.

– Budjettikuri on iskenyt hyvin paljon niihin lupauksiin, mitä ennen vaaleja annettiin. Se tuntuu monissa äänestäjissä.

Vasemmistosiipi on myös arvostellut Starmeria hyvin Israel-myönteiseksi sekä maa leikannut kansainvälistä tukea.

– Tavallista äänestäjää myös jostain kumman syystä ärsyttää Starmerin persoona. Hän on ehkä saippuapala, josta ei saa lopulta mitään otetta.

Kolme ehdokasta tilalle

Kuka Starmerin paikan voisi sitten ottaa? Hopsun mukaan se ei ainakaan tapahdu kovin helposti.