MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen raportoi paikan päältä Wienistä, että Suomelle on löytynyt todellinen haastaja.
Suomen euroviisuedustajat ovat nauttineet tähän asti ylivoimaisen ennakkosuosikin asemaa. Suomi on ollut koko kevään ajan vedonlyöntitilastojen ylivoimainen ykkönen. Nyt asetelmiin on tullut muutos.
– Meillä on haastaja, MTV Uutisten toimittaja Katja Lintunen kertoo.
Kreikan edustaja Akylas on kirinyt umpeen etumatkaa Ferto-kappaleellaan.
Suomi on tällä hetkellä vedonlyöntitilastojen ykkösenä 34 prosentin voittomahdollisuudella ja Kreikka tulee perässä kakkosena jo 21 prosentin voittomahdollisuudella.
Lintusen mukaan nousu vedonlyöntitilastoissa nähtiin eilen, kun kunkin maan edustajat esiintyivät ensin medialle ja sen jälkeen heidät nähtiin kenraaliharjoituksissa.
– Eli raadit näkivät nämä esitykset ja sen jälkeen vedonlyöntilastot lähtivät nousuun Kreikan osalta, Lintunen sanoo.