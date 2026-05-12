Voiko jääkiekon MM-kisojen näkyvyys pelastua vielä viime hetkellä? MTV ja Elisa avaavat tilannetta suorassa lähetyksessä.

MTV ja Elisa ovat kiistelleet uudesta jakelusopimuksesta. Aihe on ollut näkyvästi esillä mediassa viime aikoina, ja se on saanut monet jääkiekosta kiinnostuneet katsojat mietteliääksi, sillä nyt MTV:n kanavat uhkaavat poistua Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä.

Yritysten välillä on käyty neuvotteluja jo kuukausia mutta sopua ei ole syntynyt.

Tilanne on siinä mielessä kriittinen, että loppuviikosta alkavat jääkiekon MM-kisat uhkaavat jäädä näkymättä kotialouksissa, jotka ovat Elisan asiakkaita.

Vieläkö tilanne voidaan pelastaa? Mistä nyt todella kiistellään? Asiasta otetaan selvää illan Asian ytimessä -ohjelmassa, kun osapuolet istuvat saman pöydän ääreen.

Illan ohjelmassa vieraina MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sekä Elisan kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Korpi.