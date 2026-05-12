Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri.
Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen.
Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen.
Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia.
Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.