Siirtyykö Ruotsin maajoukkueessakin piipahtanut hyökkääjä KHL:ään?
Expressen raportoi lähteidensä pohjalta, että ruotsalaiskiekkoilija Linus Weissbach "saattaa tehdä sokkisiirron" ja liittyä venäläisen suurseura Pietarin SKA:n riveihin.
Weissbach on pelannut kaksi viime kautta Ruotsin pääsarjassa Frölundassa mutta ei jatka kasvattiseurassaan. Expressenin mukaan loukkaantumisista kuluneella kaudella kärsineen 28-vuotiaan hyökkääjän jatkaminen Ruotsissa ei näytä ylipäätään todennäköiseltä.
– Expressenin saamien tietojen mukaan Weissbach on koko ajan tähynnyt ulkomaille, ruotsalaislehti kirjoittaa.
Expressenin useiden riippumattomien lähteiden mukaan Weissbach on saanut rahakkaan tarjouksen KHL-suurseura Pietarin SKA:lta, jota hän harkitsee.
Siirtoikkuna Venäjällä avautuu kesäkuun alussa.
KHL:ssä on ennestään kolme ruotsalaispelaajaa: Suomen mestaruudenkin Lukossa urallaan voittanut Robin Press, Fredrik Claesson ja Dmytro Timashov.
Weissbach olisi ensimmäinen ruotsalainen, joka siirtyisi Ukrainan sodan alkamisen (2022) jälkeen KHL:ään suoraan SHL:stä.
Tällä kaudella jääkiekon Mestarien liiga CHL:n Frölundassa voittanut Weissbach pelasi Ruotsin maajoukkueessa kaksi EHT-ottelua sesongilla 2024–25. Tre Kronorissa käväissyt mies on kiekkoillut aiemmin myös AHL:ssä.