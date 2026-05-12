Tämä lentäjä suoriutui haastavista olosuhteista mainiosti.
Taiwanin Taoyuanin kansainvälisellä lentokentällä tapahtui 4. toukokuuta karvat nostattava tilanne, kun AirAsianin matkustajakone joutui tekemään laskeutumisen kentälle ankarassa tuulessa.
Airbus A320 -kone kallisteli aikansa ilmassa ja kääntyi lopulta tuulta kohti varmistaakseen turvallisen laskeutumisen.
Video näyttää, kuinka lentäjä suoriutuu tilanteesta upeasti.
Pohjoisessa sijaitseva Taoyuanin lentokenttä on Taiwanin vilkkain. Rahdin määrässä mitattuna se on maailman viidenneksi suurin lentokenttä.