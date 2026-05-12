M-Sport Fordin tallipäällikkö Richard Millener ei ollut täysin vakuuttunut Portugalin MM-rallin uudistuneesta konseptista. Samalla hän antoi varoituksen tuleville rallijärjestäjille.

Tämän vuoden Portugalin MM-ralli oli poikkeuksellisen pitkä. Kilpailun testierikoiskoe ajettiin jo keskiviikkona, torstaina ajettiin kolme pikataivalta ja perjantaista sunnuntaihin painettiin perinteisen ralliviikonlopun muodossa.

Siirtymineen reitin kokonaispituus oli lähes 1 900 kilometriä, mikä ei ollut Millenerin mieleen.

– En ole enää täysin vakuuttunut tällaisista ralleista. Ymmärrän kyllä, miksi Portugali on ollut vuosien ajan yksi legendaarisista kilpailuista – 1980- ja 1990-luvuilla ajettiin käytännössä koko maan halki.

– Mielestäni laji on kuitenkin muuttunut, halusivat ihmiset sitä tai eivät, ja meidän täytyy olla hieman varovaisempia. Pitääkö meidän todella ajaa 700 kilometriä yhdessä päivässä? Asiasta voi toki väitellä molemmilta puolilta.

– Minulle tämä on kuitenkin raskasta. En vastusta sitä, että kalenterissa on muutamia muita vaativampia kilpailuja, mutta silloin muiden rallien pitäisi olla selvästi lyhyempiä.

Samalla hän heitti piikin myös MM-sarjan promoottorin suuntaan kalenterin suunnittelusta. Viimeisen kuukauden aikana on ajettu kolme osakilpailua. Seuraavaksi karavaani suuntaa Japaniin, jossa ajetaan vielä tämän kuun lopussa.

– Olen luultavasti yksi niistä onnekkaista, jotka ovat ehtineet olla eniten kotona näiden kolmen viime rallin välillä. Suurin osa tiimistä on ollut viimeisen 35 päivän aikana kotona ehkä vain kymmenen päivää.

– Se on todella kova vaatimus. Ja sitten meillä ovat vielä Viro ja Suomi peräkkäin. Ihmiset sanovat helposti, että tämä on työsi, tee se. Niin se onkin. Mutta jos pyydät ihmistä, joka ei matkusta työkseen, olemaan poissa 20 viikkoa vuodessa, se on pitkä aika. Todella pitkä aika.

– Tämän työn olemme itse valinneet, mutta emme myöskään halua menettää ihmisiä tiimistä. Tällaiset lähes peräkkäiset pitkät rallimatkat aiheuttavat valtavia haasteita. Joudut varaamaan tuplasti hotellihuoneita, koska yhtä ei voi vielä perua ja toista tarvitaan jo seuraavassa paikassa, Millener tuskailee.