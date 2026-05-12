Lemmikkien käärmeenpuremia on LähiTapiolan tilastojen mukaan tapahtunut tänä keväänä poikkeuksellisen paljon.

Lemmikeille ja käärmeille on sattunut tänä keväänä runsaasti epätoivottuja kohtaamisia, selviää LähiTapiolan eläinvakuutuksen vahinkotiedoista.

Käärmeenpuremavahinkojen määrä kasvoi huhtikuussa reilulla kolmanneksella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös toukokuun alussa puremia sattui paljon.

LähiTapiolan korvausasiantuntijan Anu Kostamon mukaan käärmeenpuremissa nähtiin viime vuonna piikki heti alkukeväästä, mutta nyt vahinkojen määrä on ollut tätäkin suurempi.

Varustaudu!

Kostamo muistuttaa, että uhkaavat tilanteita voi kuitenkin välttää hyvällä valmistautumisella.

– Kyyt pyrkivät lähtökohtaisesti väistämään ja purevat vain, jos eivät ehdi esimerkiksi liian läheistä tuttavuutta tekevää koiraa pakoon, Kostamo toteaa tiedotteessa.

Hän kehottaa pitämään maastoa silmäillä nyt tavallista tarkemmin ja koiran tai muun lemmikin ulkona lähellä taluttajaa etenkin aurinkoisissa, suojaisissa paikoissa.

– Jos kyy sattuu kohdalle, se kannattaa kiertää kauempaa.

