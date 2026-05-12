Konsta Helenius on pääsemässä irti ensimmäistä kertaa NHL:n pudotuspeleissä.
Buffalo Sabresin 20-vuotias suomalaishyökkääjä Konsta Helenius on pelaamassa ensimmäistä kertaa jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä, useat pohjoisamerikkalaistoimittajat raportoivat X:ssä.
NHL:n playoffeista tähän asti sivussa ollut Helenius viiletti Buffalon aamujäillä samassa ketjussa Jason Zuckerin ja Jack Quinnin kanssa.
Lisäksi suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen on palaamassa Buffalon tolppien väliin Alex Lyonin tilalle.
Sabres kohtaa Montreal Canadiensin vieraissa toisen pudotuspelikierroksen neljännessä ottelussa tulevana yönä Suomen aikaa.
Heleniukselta vahvaa AHL-jälkeä
Luukkonen pääsi pelaamaan pudotuspelien avauskierroksella Boston Bruinsia vastaan kahdessa matsissa, mutta on ollut sittemmin sivussa. 27-vuotiaan suomalaisen torjuntaprosentti pudotuspeleissä on ollut vaatimaton 82,5.
Helenius tahkosi tällä kaudella ensimmäiset NHL:n runkosarjamatsinsa. Yhdeksään peliin syntyivät tehopisteet 1+3=4.
Helenius on pelannut tälläkin kaudella AHL:n pudotuspelejä Rochester Americansissa. Hän paukutti AHL:n runkosarjassa 63 otteluun yhtä monta tehopistettä ja pudotuspelien kolme ottelua ovat tuoneet kolme pinnaa.
Montreal johtaa Buffaloa NHL:n pudotuspelisarjassa voitoin 2–1.