Putinin mukaan Sarmat-ohjus pystyy läpäisemään kaiken.
Venäjä ottaa uuden Sarmat-ohjuksensa käyttöön tämän vuoden lopussa, presidentti Vladimir Putin sanoi tiistaina.
Tätä edelsi onnistunut testi. Useat aiemmat testit ovat tiettävästi epäonnistuneet.
Presidentin mukaan mannertenvälinen Sarmat-ohjus (RS-28) on "maailman tehokkain". Se voidaan varustaa ydinkärjillä.
Putinin mukaan ohjuksen taistelukärjen räjähdysvoima on yli neljä kertaa suurempi kuin millään länsimaisella vastineella, ja sen kantama ylittää 35 000 kilometriä.
– Se pystyy läpäisemään kaikki nykyiset ja tulevat ohjuspuolustusjärjestelmät, Putin sanoo.
Aseet ovat osa modernisointiohjelmaa, jonka Putin julkisti ensimmäisen kerran vuonna 2018.