Laaja tutkimus paljastaa kuoleman riskin kohoavan sarkopeenisen lihavuuden myötä.

Tutkimus varoittaa kahden elimistössä tapahtuvan muutoksen yhteisvaikutuksesta.

Brasilialaisen yliopiston ja brittiläisen University College Londonin (UCL) tutkimus osoittaa nimittäin, että lihasmassan menetyksen ja vatsarasvan yhdistelmä lisää kuoleman riskiä yli 50-vuotiailla 83 prosenttia verrattuna ihmisiin, joilla näitä muutoksia ei ole elimistössä tapahtunut.

Tulokset esiteltiin Aging Clinical and Experimental Research -julkaisussa marraskuussa 2024.

Tutkimustulokset perustuvat 5 440 osallistujan tietoihin, jotka saatiin English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) -väestötutkimuksesta. Osallistujat olivat yli 50-vuotiaita. Tutkimusta varten käytettiin tietoja heidän vyötärönympäryksestään ja lihasmassastaan.