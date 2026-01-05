Vatsarasva ja lihasmassan katoaminen lisäävät kuolemanriskiä | MTV Uutiset
Tutkimus paljastaa vaarallisen yhdistelmän kehossa – kuolemanriski voi nousta 83 prosenttia
Vyötäröllä liikaa mittaa ja lihasmassa heikentynyt? Tutkijat varoittavat riskistä.Shutterstock
Julkaistu 05.01.2026 06:48
Hannakaisa Taskinen
Laaja tutkimus paljastaa kuoleman riskin kohoavan sarkopeenisen lihavuuden myötä.
Tutkimus varoittaa kahden elimistössä tapahtuvan muutoksen yhteisvaikutuksesta.
Brasilialaisen yliopiston ja brittiläisen University College Londonin (UCL) tutkimus osoittaa nimittäin, että lihasmassan menetyksen ja vatsarasvan yhdistelmä lisää kuoleman riskiä yli 50-vuotiailla 83 prosenttia verrattuna ihmisiin, joilla näitä muutoksia ei ole elimistössä tapahtunut.
Tutkimustulokset perustuvat 5 440 osallistujan tietoihin, jotka saatiin English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) -väestötutkimuksesta. Osallistujat olivat yli 50-vuotiaita. Tutkimusta varten käytettiin tietoja heidän vyötärönympäryksestään ja lihasmassastaan.
14 vuoden seurannan jälkeen 1 319 osallistujaa oli menehtynyt. Huolestuttava riski havaittiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka olivat menettäneet lihasmassaansa ja kerryttäneet vatsarasvaa.
Kuoleman riski nousi pelkästä lihasmassan heikentymisestä
Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että kuoleman riski nousi 40 prosenttia niillä henkilöillä, joilla ei ollut vyötärölihavuutta, mutta joiden lihasmassa oli heikentynyt.
– Mielenkiintoista kyllä, niillä henkilöillä, joilla oli vyötärölihavuutta mutta riittävästi lihasmassaa ei ollut yhteyttä lisääntyneeseen kuoleman riskiin, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, professori Valdete Regina Guandalini brasilialaisesta Espiríto Santon yliopistosta huomauttaa htuoreessa São Paulon tutkimussäätiön lehdistötiedotteessa.
Vaikka viimeksi mainittu tulos on kiistanalainen, tutkijat huomauttavat, että aiemmissa tutkimuksissa ilmiötä on kuvattu "lihavuusparadoksiksi", jota on havaittu erityisesti iäkkäillä ihmisillä, joilla ylipaino voikin olla hyödyksi sairauksia kohdatessa.
São Paulon tutkimussäätiön rahoittamassa tutkimuksessa sarkopeeninen lihavuus eli lihavan ihmisen lihashauraus määriteltiin vatsan ympärysmitan ollessa yli 102 senttimetriä miehillä ja 88 senttimetriä naisilla ja luustolihasmassaindeksin ollessa alle 9,36 kg/m² miehillä ja alle 6,73 kg/m² naisilla.
6:25Videolla ylilääkäri Jan Sundellin vinkit ikäihmisen lihaskuntotreeniin. Jnos ikäihminen käy muutaman kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa kuntosalilla treenaamassa, voi Sundellin mukaan lihasvoima parantua 20 prosenttia. Se vastaa 20 vuoden nuorentumista lihasvoiman osalta.