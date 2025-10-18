Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau ei odota suuria Trumpin ja Putinin tulevalta tapaamiselta Budapestissa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau katsoo, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin perjantaisen tapaamisen lopputulema oli voitto Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Nizhnikau muistuttaa, että tapaamiseen kohdistui ennalta paljon odotuksia. Trumpilta odotettiin pelkän retoriikan sijaan ratkaisevia toimenpiteitä.

– Ja jälleen kerran, tapaamisesta lähdettiin tyhjin käsin. Käytännössä Trump perui oman ehdotuksensa toimittaa Tomahawk-ohjuksia Ukrainaan. Ja nyt odotamme Trumpin ja Putinin tulevaa tapaamista Budapestissa. Eli kyseessä oli jälleen pieni voitto Venäjälle, Nizhnikau sanoo.

Hän pitää kuitenkin positiivisena sitä, ettei tapaamisessa aiheutunut tällä kertaa minkäänlaista skandaalia, toisin kuin helmikuussa. Silloin Zelenskyin, Trumpin ja Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen tapaaminen kärjistyi ilmiriidaksi.

Trumpia yritetään pitää tyytyväisenä

Trump sanoi tapaamisen jälkeen, että Venäjän ja Ukrainan pitäisi nyt pysähtyä siihen, missä maiden joukkojen etulinjat sijaitsevat. Venäjä on osittain miehittänyt Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin alueita, joita se on vaatinut itselleen.

– Keskeistä tässä on, että Trump haluaa sopimuksen. Mutta sen voi saada vain Ukrainan kustannuksella, ja Trump tietää tämän, Nizhnikau sanoo.

Hän ennakoi, että tämä asetelma tulee näkymään myös siinä, mitä Trump tulee ehdottamaan Putinille seuraavaksi. Nähtäväksi jää, miten pitkälle Trump on valmis menemään Venäjän toiveiden kuuntelemisessa.

Zelenskyi puolestaan sanoi tapaamisen jälkeen, että Trump on oikeassa. Hän totesi, että etulinjaehdotus on ensimmäinen askel laajempiin neuvotteluihin.

Nizhnikau näkee Zelenskyin kommentoinnin taustalla strategian siitä, että Trump kannattaa pitää tyytyväisenä ja hänestä pitää puhua myönteisesti julkisuudessa.

– He ovat oppineet vaikeimman kautta, ettei Trumpin kanssa voi kiistellä julkisesti. Hän hermostuu helposti. Siksi Zelenskyi, Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Putin kaikki kehuvat Trumpia. Ja sen jälkeen alemman tason virkamiehet toisinaan haastavat Trumpin sanomisia tai kertovat niiden herättävän huolta.

"Trump pelkää eskalaatiota"

Trump kieltäytyi tapaamisen yhteydessä antamasta ainakaan toistaiseksi Ukrainalle pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia.

Nizhnikau sanoo, etteivät ohjukset muuttaisi sodan dynamiikkaa ratkaisevasti Ukrainan rintamalla. Hän sanoo myös ukrainalaisten asiantuntijoiden todenneen, etteivät ne olisi mikään kaiken muuttava maaginen ratkaisu tilanteeseen.

Iskut strategisiin energia- ja sotilaskohteisiin Venäjällä voisivat kyllä vaikuttaa maan resursseihin ja siten myös sodan kestoon sekä Ukrainan mahdollisuuksiin puolustaa itseään.

Ohjusten antaminen muuttaisi ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Venäjän keskinäistä suhdetta, Nizhnikau sanoo. Venäjä on toistuvasti uhannut, että tällainen toiminta johtaisi tilanteen eskaloitumiseen.

– Tätä Trump luultavasti pelkää. Hän ei tiedä, miten Venäjä vastaisi tällaiseen toimintaan, sanoo Nizhnikau.

– Venäjällä on laaja ydinasearsenaali. Ja Venäjä on hyvä muistuttamaan siitä Trumpia ja muita.

"Sopivat jälleen tapaavansa"

Trump ja Putin ovat tapaamassa Unkarin pääkaupungissa Budapestissä parin viikon sisällä. Nizhnikau ei usko, että tapaamisessa saadaan mitään uutta aikaan, jos Trump ei muuta suhtautumistaan Venäjään. Tätä hän pitää hyvin epätodennäköisenä.

Asetelma on hänen mukaansa se, että Putin katsoo olevansa hyvässä asemassa, koska Trump on aiemminkin tehnyt tälle hyviä ehdotuksia. Trump taas ei voi tehdä liian hyvää ehdotusta, koska kyse on myös hänen omasta maineestaan ja Yhdysvaltojen asemasta.

Nizhnikau sanoo Venäjän myös ajattelevan, että Trump pelkää tilanteen eskaloitumista.

– Siksi se käyttävät hyväkseen hänen haluaan rauhansopimukseen ja hänen haluttomuuttaan liikkua niin sanotusti kolmannen maailmansodan suuntaan. He pelaavat tällaista peliä hänen kanssaan.

Nizhnikau ennakoi, että tapaamisen jälkeen Trump kertoo julkisuuteen hyvistä tuloksista, vaikka todellisuudessa niitä ei ole.

– He luultavasti sopivat jälleen tapaavansa ja keskustelevansa uudelleen. Ja luultavasti Trump puhuu paljon Zelenskyin ja Putinin tapaamisesta, miten se tulee ratkaisemaan kaiken, vaikkei näin olekaan.