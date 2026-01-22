– Hurjimpien arvioiden mukaan noin 90 prosenttia lajeista on tieteelle tuntemattomia. Ja suurin osa niistä on hyönteisiä ja hämähäkkejä ja muita pienikokoisia eläimiä.

Uusien eläinlajien löytyminen on taistelua aikaa vastaan, sillä luonnon köyhtyminen etenee nopeasti. Monet lajeista ovat jo löytyessään uhanalaisia muun muassa ilmastonmuutoksen, öljynporauksen, sademetsien tuhoamisen ja laitttoman eläinkaupan vuoksi.

– Teen itsekin Amazoniassa töitä, ja olen joutunut valitettavasti todistamaan sitä, että monia niistä tutkimusalueista, joilla minä olen aloittanut töitä tekemään, ei ole enää olemassa, Sääksjärvi sanoo.

– Jos hämähäkkejä ei olisi, ei ehkä ihmisiäkään olisi, koska hyönteisten määrä kasvaisi liikaa ja voisi vaikuttaa meidän elintarviketuotantoomme ja selviämiseen.