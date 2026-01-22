Viime vuoden aikana Turun yliopiston tutkijat löysivät yli sata uutta lajia, kuten valtavan kokoisia lintuhämähäkkejä. Hämmentävän suuri osa lajeista on yhä tieteelle tuntemattomia, vaikka ne vaikuttavat myös ihmisen selviytymiseen.
Turun yliopiston biodiversiteettitutkijat nimesivät viime vuonna kaksi tieteelle uutta eläinsukua ja 39 tieteelle uutta eläinlajia. Lisäksi tutkimuksissa löytyi noin sata muuta tieteelle tuntematonta eläinlajia, jotka yliopiston mukaan nimetään lähiaikoina.
Yksi löydetyistä lajeista on kämmenen kokoinen lintuhämähäkki Satyrex ferox. Nyt tiedetään, että niitä elää Arabian niemimaan trooppisilla alueilla.
– On merkillistä, että tämä on voinut olla niin kauan tieteeltä pimennossa, vaikka se on näin suuri, sanoo tutkijatohtori Alireza Zamani Turun yliopistosta Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Zamani esittelee kameralle kookasta naarasta, joka on puolustusasennossa ja myrkkyhampaat esillä. Voit katsoa videolta artikkelin alusta, miltä Satyrex ferox näyttää.
"Ihmistä ei ehkä olisi ilman hämähäkkejä"
Suuri osa lajilöydöistä pohjautuu tutkijoiden omaan kenttätutkimukseen, jota tehdään Suomen lisäksi esimerkiksi Amazoniassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi pitää tutkimusmatkoja työnsä suolana.
– Hurjimpien arvioiden mukaan noin 90 prosenttia lajeista on tieteelle tuntemattomia. Ja suurin osa niistä on hyönteisiä ja hämähäkkejä ja muita pienikokoisia eläimiä.