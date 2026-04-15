Järjestön mukaan Unkarin valtion televisio on "propagandakone".
Unkari tulee keskeyttämään valtion televisiokanavan tv-lähetykset, sanoo maan tuleva pääministeri Péter Magyar, jonka Tisza-puolue voitti sunnuntaina vaalit reilulla enemmistöllä.
– Unkarilaiset ansaitsevat julkisen median, joka välittää totuuden, Magyar sanoi valtion omistaman Kossuth radion haastattelussa uutistoimisto Reutersin mukaan.
Magyar suunnittelee Unkariin uutta medialakia ja median toimintaa valvovaa tahoa. Tarkoituksena on varmistaa lehdistönvapaus, tuleva pääministeri sanoo.
Unkarin mediakenttä on pitkään ollut oppositiopoliitikkojen kritiikin kohteena. Kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön listalla Unkari on sijalla 68.
Unkarissa "hallitus tukahduttaa sen politiikkaa kritisoivia tiedotusvälineitä jakamalla valtion mainosrahoitusta epätasaisesti", Toimittajat ilman rajoja kertoo.
1:40