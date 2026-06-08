Jurriën Timber ei pelaa MM-jalkapalloa.

Arsenalin Jurriën Timber oli yksi kauden parhaista puolustajista jalkapallon Englannin Valioliigassa. 24-vuotias alankomaalainen loukkaantui kuitenkin maaliskuun puolivälistä ja häneltä jäi loppu "Tykkimiesten" mestaruussesongista pelaamatta.

Tähti ei pääse myöskään tuikkimaan kesän MM-kilpailuissa, vaikka mies oli nimetty Alankomaiden maajoukkueeseen ja hän oli mukana myös kisoihin valmistavalla leirillä.

Alankomaat vahvisti, ettei Timber ole toipunut nivusvammastaan riittävästi ja MM-kisat jäävät häneltä väliin.

– Lääkintätiimiä konsultoiden on päätetty, että Timber jättää maajoukkueen valmistavan leirin New Yorkissa Uzbekistan-ottelun jälkeen. Olemme kanssasi, Jurriën, Alankomaat viestitti.

Timber pelasi ensimmäisissä MM-kisoissan neljä vuotta sitten Qatarissa. Hänen korvaajakseen Alankomaiden maajoukkueeseen on kutsuttu Sunderlandin Lutsharel Geertruida.

Alankomaat kohtaa Uzbekistanin tänään maanantaina Suomen aikaa kello 21.45 käynnistyvässä maaottelussa.

Alankomaiden seuraava ottelu on MM-kisamatsi sunnuntaina Japania vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös Ruotsi ja Tunisia.