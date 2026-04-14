Video tanssivasta unkarilaispoliitikosta on päätynyt sosiaalisessa mediassa viraali-hitiksi.
Unkarissa pääoppositiopuolue Tiszan johtaja Péter Magyar on vakuuttanut tekevänsä kaikkensa varmistaakseen, että puolueen vaalivoitto maan parlamenttivaaleissa merkitsee aidosti uuden aikakauden alkua.
Uutta aikakautta lupaa myös tanssiliikkeet, joita tulevan hallituksen terveysministerinä aloittava Zsolt Hegedus intoutui esittämään. Hegeus heittäytyi lavalla railakkaaseen tanssiin puolueensa murska-voiton jälkeen.
Video on levinnyt laajalti sosiaalisessa mediassa ja kirvoittanut kommentteja huolimatta siitä, mitä poliittisesti asioista ajattelee.
Video näytettiin myös tiistaina MTV:n Kymmenen uutisissa.